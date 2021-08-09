Губернатор Игорь Руденя отметил вклад финансистов Тверской области в социально-экономическое развитие региона

8 сентября отмечается День финансиста. К работникам и ветеранам финансовой системы Тверской области в связи с профессиональным праздником обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Финансисты вносят важнейший вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, успешно реализуют государственную финансовую политику в нашем регионе, на высоком уровне обеспечивают эффективное управление бюджетными средствами. В отрасли работают настоящие профессионалы, компетентные, трудолюбивые и целеустремленные люди. Благодаря вашему труду финансово-бюджетная система Тверской области постоянно совершенствуется, в том числе благодаря цифровизации», – отметил Игорь Руденя.

Отдельные слова благодарности Губернатор адресовал ветеранам, заложившим традиции и профессиональные ориентиры для новых поколений финансистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области