Губернатор Игорь Руденя отметил вклад финансистов Тверской области в социально-экономическое развитие региона

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8 сентября отмечается День финансиста. К работникам и ветеранам финансовой системы Тверской области в связи с профессиональным праздником обратился Губернатор Игорь Руденя.
«Финансисты вносят важнейший вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, успешно реализуют государственную финансовую политику в нашем регионе, на высоком уровне обеспечивают эффективное управление бюджетными средствами. В отрасли работают настоящие профессионалы, компетентные, трудолюбивые и целеустремленные люди. Благодаря вашему труду финансово-бюджетная система Тверской области постоянно совершенствуется, в том числе благодаря цифровизации», – отметил Игорь Руденя.
Отдельные слова благодарности Губернатор адресовал ветеранам, заложившим традиции и профессиональные ориентиры для новых поколений финансистов.
Пресс-служба Правительства Тверской области