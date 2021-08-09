В Тверской области проводится вакцинация против гриппа

В Тверской области проходит прививочная кампания против гриппа. За две недели вакцинировались более 3000 жителей региона. В этом году в регионе, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, планируется привить не менее 60% жителей, или 665 тысяч человек.

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Тверскую область 25 августа – это 210 790 доз, в том числе 177 010 доз четырехвалентной и 33 780 доз трехвалентной вакцины. На сегодняшний день она полностью распределена среди медицинских учреждений Твери и области. В ближайшее время ожидается поступление вакцины против гриппа для детей.

Особое внимание уделено охвату профилактическими прививками людей группы риска – этот показатель составит не менее 75%.

«В первую очередь будут вакцинированы жители региона, относящиеся к группам повышенного риска заражения гриппом, – отметил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. – Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспортных организаций, коммунальной сферы, беременные женщины, дети дошкольного возраста и школьники, студенты, граждане старше 60 лет, призывники, люди с хроническими заболеваниями».

Как подчеркнули в Минздраве региона, при вакцинации против гриппа следует помнить о необходимости соблюдения интервала не менее 1 месяца между прививками против гриппа и иных инфекционных болезней, в том числе против коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа будет проводиться в прививочных кабинетах медицинских организаций – всего это более 100 площадок. Кроме того, будут работать выездные медицинские бригады в учреждениях образования и социального обеспечения, на системообразующих предприятиях региона и в отдаленных населенных пунктах.

Помимо государственных учреждений прививку против гриппа можно сделать в частных медицинских организациях.

Учитывая, что иммунитет к гриппу формируется в течение не менее 14 дней после вакцинации, необходимо сделать прививку до середины октября 2021 года: таким образом возможно защитить себя в предстоящем эпидемическом сезоне от гриппа и ОРВИ.

Специалисты обращают внимание: прививка от гриппа не обеспечивает защиту от других вирусов, в том числе от коронавирусной инфекции, а также от острых респираторных заболеваний бактериальной этиологии. В связи с этим, наряду с вакцинацией следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей.

При появлении первых признаков инфекционного заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача по месту жительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области