Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 55 669 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 341 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 375 666 человек, за последние сутки – 1367 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 003 521, в том числе за последние сутки их проведено 3628.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 62 166 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 564 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 147

Конаковский район 4741

Ржев 3447

Вышневолоцкий городской округ 2817

Калининский район 2735

Кимры 2193

Торжок 2062

Кашинский городской округ 1612

Бологовский район 1353

Калязинский район 1343

Бежецкий район 1320

Осташковский городской округ 1315

Старицкий район 1291

Нелидовский городской округ 1154

Лихославльский район 1135

Максатихинский район 921

Торопецкий район 867

Западнодвинский муниципальный округ 853

Весьегонский муниципальный округ 823

Оленинский муниципальный округ 725

Торжокский район 662

Рамешковский район 660

Кувшиновский район 643

Андреапольский муниципальный округ 593

Зубцовский район 581

Спировский район 532

Ржевский район 508

Селижаровский муниципальный округ 488

Кимрский район 432

Сонковский район 416

ЗАТО Озёрный 388

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 324

Бельский район 295

Фировский район 293

Сандовский муниципальный округ 291

Пеновский муниципальный округ 244

Лесной муниципальный округ 210

Молоковский район 183

Жарковский район 165

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области