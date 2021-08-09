Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 55 669 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 341 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 375 666 человек, за последние сутки – 1367 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 003 521, в том числе за последние сутки их проведено 3628.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 62 166 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 564 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 147
Конаковский район 4741
Ржев 3447
Вышневолоцкий городской округ 2817
Калининский район 2735
Кимры 2193
Торжок 2062
Кашинский городской округ 1612
Бологовский район 1353
Калязинский район 1343
Бежецкий район 1320
Осташковский городской округ 1315
Старицкий район 1291
Нелидовский городской округ 1154
Лихославльский район 1135
Максатихинский район 921
Торопецкий район 867
Западнодвинский муниципальный округ 853
Весьегонский муниципальный округ 823
Оленинский муниципальный округ 725
Торжокский район 662
Рамешковский район 660
Кувшиновский район 643
Андреапольский муниципальный округ 593
Зубцовский район 581
Спировский район 532
Ржевский район 508
Селижаровский муниципальный округ 488
Кимрский район 432
Сонковский район 416
ЗАТО Озёрный 388
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 324
Бельский район 295
Фировский район 293
Сандовский муниципальный округ 291
Пеновский муниципальный округ 244
Лесной муниципальный округ 210
Молоковский район 183
Жарковский район 165
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области