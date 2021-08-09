Аграрии Тверской области убирают урожай и заготавливают корма для животноводства

В Верхневолжье продолжается уборка урожая и заготовка кормов для животноводства. Общая посевная площадь, заявленная к уборке в 2021 году, равна 93,6 тыс. га. На данный момент урожай собран с 40,9 тыс. га.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики.

На форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» 6 сентября Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: для развития сельского хозяйства региона в ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса.

Сейчас в хозяйствах Тверской области завершается уборка озимых – они собраны на 10,1 тыс. га, что составляет 93% от планируемого показателя.

Зерновые убраны на площади 35,5 тыс. га, валовой сбор составляет 68,2 тыс. тонн. Картофель убран на площади 2,9 тыс. га, валовой сбор культуры - 37,1 тыс. тонн. Овощи собраны на площади 1,1 тыс. га, валовой сбор – 19,8 тыс. тонн.

На 90,8 тыс. га скошены травы. Заготовлено 158,5 тыс. тонн сена, 211 тыс. тонн сенажа, 107,3 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов – 16 центнеров на условную голову скота, что составляет 90% от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области