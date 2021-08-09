В Тверской области пройдёт «Культурная суббота»

11 сентября Тверская область присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота». В этот день учреждения культуры региона подготовили для жителей и гостей Верхневолжья обширную творческую программу: выставки, спектакли, встречи, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

Премьера спектакля для всей семьи «Космос. Мама. Я» состоится в Тверском театре юного зрителя. Начало в 11.00 и в 14.00. После показов состоится встреча с создателями постановки, а также творческая мастерская «Полёт фантазии». В 18.00 в театре будет представлен культурный проект «Связь поколений», в рамках которого пройдёт читка произведения Д. Сидерос «Чёрный апельсин» и его обсуждение.

Вышневолоцкий драмтеатр в этот день подготовил проекты для старшего поколения. В 11.00 там будут читать стихи русских поэтов, а в 17.00 зрителей ждут на спектакль «А зори здесь тихие».

В столице Верхневолжья в 17.00 свои двери распахнёт сад Тверского императорского дворца, где состоится музейно-городской праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна». Герои екатерининской эпохи с портретов, находящихся в постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи, оживут благодаря воссозданию 25 исторических костюмов XVIII века. Роль Екатерины Великой исполнит актриса театра и кино Ольга Будина, а образы героев екатерининского времени воплотят актеры Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы. Музыкальным украшением праздника станут произведения в исполнении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» Тверской академической областной филармонии, солистки Эммы Штуко.

С 12.00 до 15.00 на площади перед Тверским областным Дворцом культуры «Пролетарка» пройдёт ярмарка талантов «Славянский круг». Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов учреждения, интерактивные площадки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка народных ремесленников и многое другое.

В гончарной мастерской Детского музейного центра – филиала Тверского государственного объединённого музея в 11.00 начнётся мастер-класс по лепке из глины.

В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М.Горького будут работать выставки «Гений в науке: жизнь, мысль, бессмертие», рассказывающая о российских учёных, а также «Золотая стрекоза», где представлены учебные работы студентов отделения графического дизайна Тверского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова.

Также в течение дня в районах области будут отрыты библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области