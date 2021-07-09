В Тверскую область при федеральной поддержке поставлена партия современного звукового оборудования для ДК «Пролетарка»

В Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» поставлено новейшее звуковое оборудование для большого концертного зала в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». На необходимость повысить активность городов и районов Верхневолжья в развитии культурных пространств обратил внимание Губернатор Игорь Руденя, представляя Стратегию развития Тверской области до 2026 года на форуме муниципальных образований 6 сентября.

«Каждый муниципалитет Тверской области обладает большим историко-культурным потенциалом, что является хорошей базой для реализации проектов в сфере культуры», - отметил глава региона.

Тверская область уже несколько лет участвует в проекте при поддержке Министерств культуры и финансов РФ, Международного банка реконструкции и развития вместе с тремя субъектами Российской Федерации – Ленинградской, Новгородской и Псковской областями.

В рамках первого этапа в 2015-2016 годах в ДК «Пролетарка» установлено современное светотехническое оборудование.

Второй этап технического оснащения завершится в этом году. В учреждение поставлены микшерные пульты, комплект вокальных и театральных подвесных микрофонов, современное звуковое оборудование ведущих фирм. Планируется также приобретение комплекса акустических систем для озвучивания.

Помимо стационарного звукотехнического оборудования в октябре-ноябре 2021 года ДК «Пролетарка» станет обладателем мобильного сценического комплекса с лестничными подъемами и двускатной крышей. Это позволит проводить публичные мероприятия под открытым небом, участвовать в событиях областного и федерального уровней.

Пресс-служба Правительства Тверской области