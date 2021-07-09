В Тверской области сельхозпроизводителям компенсируют затраты при трудоустройстве студентов-практикантов. Обеспечение предприятий АПК специалистами обсудили на заседании регионального Правительства, которое 7 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

В рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в Верхневолжье работодателям возмещается часть затрат, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики. Сельхозтоваропроизводителям субсидируются затраты на оплату труда и проживания практикантов при условии заключения срочных трудовых договоров на время прохождения практики и с установлением заработанной платы в соответствии с занимаемой должностью.

Трудоустройство молодых специалистов на предприятия АПК и закрепление их на селе остается одним из ключевых направлений в работе Правительства Тверской области.

«Главная задача – создать тренд, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на своей родной земле. Чтобы молодежь хотела заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории. Также важно наращивать поддержку села, улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, а люди оставались там жить и работать», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Субсидия в размере 90% установлена для работодателей, трудоустраивающих студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, Федеральному агентству по рыболовству и Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. При трудоустройстве студентов других вузов субсидия составляет 30%.

Также сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить возмещение части затрат как по платному образованию работающих сотрудников, так и в рамках обеспечения социальных гарантий будущих специалистов, поступивших на обучение по целевому набору.

Для развития сельского хозяйства в ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, льноводство. Такие задачи 6 сентября обозначил Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026».

Наряду с развитием крупных агрохолдингов запланированы меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Верхневолжья.

В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 48 млрд рублей и созданием более 2 800 новых рабочих мест.

До 2026 года к ним добавится 8 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 12 млрд рублей и созданием более 700 новых рабочих мест. Таким образом, к 2026 году планируется создать не менее 3500 рабочих мест в АПК.

Пресс-служба Правительства Тверской области