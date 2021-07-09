В Тверской области увеличена поддержка сельхозпроизводителей

В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозпредприятий, занимающихся молочным и мясным животноводством. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 7 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

На форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» 6 сентября Губернатор подчеркнул: для развития сельского хозяйства в ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса.

«Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, - мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве», - считает глава региона.

С 25 рублей за кг до 27,5 рублей за кг повышена ставка субсидии на возмещение части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой.

Получателями господдержки станут три хозяйства из Торопецкого района, Лесного муниципального и Кашинского городского округов. На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 млн рублей.

Кроме того, 71 хозяйству из 29 муниципалитетов в 2021 году будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,10 рублей за кг молока до 2,76 рублей за кг молока. Общий объём господдержки составит 127,8 млн рублей.

Также на заседании утвержден порядок предоставления поддержки сельхозпроизводителям, занимающимся плодоводством.

Возмещаются части затрат на закладку многолетних насаждений, уход за ними, а также на раскорчевку выбывших из эксплуатации. Рассчитывать на данную меру поддержки могут аграрии, специализирующиеся на выращивании плодовых и ягодных культур.

В 2021 году получателем субсидии станет хозяйство Калязинского района, где на 14 га выращивают голубику, на 1 га – чёрную смородину. Объем поддержки из федерального и областного бюджетов - 1,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области