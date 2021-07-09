В двух пилотных муниципалитетах Тверской области полностью газифицируют все населенные пункты

Ход реализации программы газификации в Верхневолжье и включение в неё дополнительных объектов рассмотрены 7 сентября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Открывая заседание, глава региона отметил - в соответствии с решением Президента Владимира Путина о завершении газификации страны, до конца 2025 года планируется газифицировать все муниципальные образования Тверской области. Построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тыс. домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.

«Приоритетны те направления, где газификация критически необходима. В первую очередь мы говорим о муниципальных образованиях северо-востока и юго-запада, – подчеркнул Игорь Руденя. – До 1 декабря также поручаю Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовить предложения о полной газификации двух пилотных муниципалитетов. Это означает одно – все населенные пункты этих территорий, где живут люди, зарегистрированные в нашем регионе, должны получить возможность присоединиться к газу».

Губернатор напомнил – Президент Владимир Путин поддержал газификацию Лесного района и Удомельского городского округа, в программу включено три объекта для обеспечения к 2025 году газификации этих территорий. Запланировано строительство ГРС «Сороки» в Вышневолоцком городском округе, газопровода до Удомли и межпоселкового газопровода от Удомли до Лесного.

Игорь Руденя обратил также особое внимание – в Верхневолжье в полном объеме должно быть исполнено поручение главы государства о бесплатном подведении газа к домовладениям. В 2021-2022 годах это более 5 тыс. домохозяйств во всех газифицированных населенных пунктах.

Эта работа должна быть прозрачной для жителей территорий, чтобы люди знали, когда к ним придет газ – подчеркнул Губернатор.

В этом году в регионе будет введено 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировано 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

Уже завершены работы по строительству сетей в посёлке Фирово и д. Старо-Ямская Старицкого района, в деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское Осташковского городского округа, газовых сетей в деревнях Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево, селе Белое Бежецкого района. Также выполнен второй этап работ по строительству межпоселкового газопровода с. Киверичи - д. Алёшино в Рамешковском районе. Введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления от д. Игнатово до посёлка им. Крупской в Твери.

Продолжаются работы на объектах в посёлках Жарковский и Молоково, городе Красный Холм, на 95% построен межпоселковый газопровод д. Славное - д. Савкино – д. Бочаркиново - д. Тестово Калининского района и распределительные газовые сети в населенных пунктах Савкино, Бочаркиново, Тестово.

Заключен контракт на строительство газопровода ГРС «Бежецк» - посёлок Максатиха.

Кроме того, принято решение о включении в программу газификации дополнительных объектов в 11 муниципалитетах.

В 2021 году планируется построить разводящие газовые сети в д. Тихорево Рамешковского района, обеспечить газоснабжение д. Новая Слобода Калининского района, деревень Костерево и Есемово Ржевского района.

В 2021 году также запланировано строительство газовых сетей в д. Благуново Калязинского района, газоснабжение жилого фонда деревень Алексеевское и Большое Гришкино Калининского района, д. Скулино Кимрского района, строительство газовых сетей в п. Гузятино Бологовского района. В 2021-2022 годах будут выполняться работы по проектированию внутрипоселковых газовых сетей в п. Максатиха.

На заседании рассмотрены перспективные объекты газификации на 2022 год в Калязинском, Калининском, Ржевском, Кимрском, Конаковском, Бежецком, Рамешковском районах, Лихославльском муниципальном и Вышневолоцком городском округах. Всего в 2022-ом заявлена реализация 28 объектов. Газ подведут более чем к 4800 домовладениям. Протяженность введенных внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов составит 335 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области