В Верхневолжье впервые пройдёт региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех»

10 сентября в Твери впервые состоится региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Предприниматели региона поборются за победу в одной из восьми номинаций. Победители регионального этапа получат призы, а также приглашение на финал сезона в Москве и возможность выиграть национальную награду.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках мероприятия пройдут пленарная сессия, мастер-классы, а также семинар Глеба Архангельского, автора популярных книг «Тайм-менеджмент», «Тайм-Драйв. Как успевать жить и работать» и других. Спикер

расскажет о том, как сделать бизнес прибыльнее, как подсчитать стоимость своего времени и достичь инвестиционной эффективности.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке https://bsaward.ru/2021/tver.

Региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» пройдёт на площадке Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14. Начало в 14.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области