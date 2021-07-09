Тверская областная картинная галерея проведет костюмированный праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна»

11 сентября областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья в сад Тверского императорского дворца на костюмированный праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна». Событие может стать новой городской традицией – ежегодным историческим костюмированным праздником на открытом воздухе. Пилотное воплощение стало возможным благодаря грантовой программе Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей. Сила места».

Праздник символически реконструирует историю посещений Екатериной Великой города Твери. Императрица играет в истории города исключительную роль: с ее именем связано восстановление Твери после пожара 1763 года, появление застройки и планировки, ныне формирующих исторический центр.

Посетители праздника станут свидетелями торжественного приезда Екатерины II в историческом экипаже, повстречают на дорожках сада героев живописных полотен XVIII столетия.

Роль Екатерины Великой исполнит известная актриса театра и кино Ольга Будина. Герои с портретов кисти Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, А.П. Антропова, П.С. Дрождина, И.Я. Вишнякова, М.Л. Колокольникова, К.Л. Христинека из постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи предстанут перед нами благодаря реконструкции 25 исторических костюмов, осуществленной Авторским ателье Марии Рыбаковой. Их образы помогут оживить актеры театров юного зрителя, драмы и кукол. Режиссером музейно-городского события выступит известный тверской актер Тарас Кузьмин.

Музыкальным сопровождением праздника станут произведения екатерининского времени. На нижнем балконе императорского дворца выступит Камерный оркестр Тверской академической областной филармонии «Российская камерата». В дворцовом саду, в Музыкальном салоне князя Путятина, прозвучат клавирные и вокальные композиции в аутентичном исполнении, также можно будет увидеть старинные восточные танцы «посланницы турецкого султана».

Сотрудники галереи познакомят гостей с инсталляциями на тему серии уникальных живописных полотен «Цеховые знаки». О тонкостях дворцового этикета гости узнают от кавалерственной дамы Нины Павловой. Благодаря макету галеры «Тверь», созданному Министерством туризма Тверской области, зрители познакомятся с историей знаменитого волжского вояжа Екатерины Великой. Здесь же подведут итоги городского студенческого квеста «Любимая игрушка Екатерины Великой», организованного кафедрой социально-культурного сервиса Тверского государственного университета. Специальные гости праздника – сотрудники Всероссийского историко-этнографического музея – они создадут свои творческие площадки на лужайках сада. Гастрономические реконструкции – калачи, пряники, миндальные гренки – представит Ксения Антипова, автор проекта «Вкусная Тверь». Ощутить вкус эпохи можно будет попробовав кофе, сваренный по авторским рецептам, близким к традициям екатерининского времени.

Историческую копию дорожной кареты рубежа XVIII – XIX вв., изготовленную специально для музейно-городской программы «Екатерининская миля», продемонстрирует гостям Каретная мастерская Елены и Александра Дятловых из Москвы.

Вечер завершится в духе екатерининского времени праздничной иллюминацией «Вензель».

Вход на мероприятие бесплатный при условии прохождения предварительной регистрации, которая доступна по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJJgYoBXbWf0q030nd6f5r_xpIC3_Q... и QR-коду.

В связи с необходимостью соблюдения ограничений и профилактикой COVID-19 количество бесплатных билетов ограничено.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области