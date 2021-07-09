Губернатор Игорь Руденя отметил успешные выступления гребцов из Верхневолжья на Первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ

Представители тверской школы гребли завоевали пять золотых и три бронзовые медали на Первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет и 24 года, который завершился в Монтемор-у-Велью (Португалия). Слова признательности в связи с успешным выступлением воспитанникам, тренерам и всему коллективу спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Завоевав золотые и бронзовые медали мирового первенства в различных классах спортивных судов, наши юноши и девушки на соревнованиях самого высокого уровня продолжили победные традиции гребцов Верхневолжья, заложенные легендарной Антониной Серединой», - отметил глава региона.

Думитру Ротару стал трёхкратным победителем первенства мира: в классе спортивных судов - каноэ двойка на дистанции 1000 и 500 метров, а также в классе спортивных судов - каноэ четвёрка на дистанции 500 метров.

Байдарочница-одиночница Юлия Бабашинская завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 500 метров.

Иван Дмитриев стал победителем заезда в классе спортивных судов - каноэ четвёрка на дистанции 500 метров.

Анастасия Важинская и Дарья Харченко выиграли бронзовую медаль в классе спортивных судов - каноэ четвёрка на дистанции 500 метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области