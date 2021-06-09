Игорь Руденя возглавил группу «Сильное влияние» в рейтинге АПЭК за август

Губернатор Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге влияния глав регионов за август и занял 1-е место в группе «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В числе событий, повлиявших на рост рейтинга Игоря Рудени, отмечается встреча Президента России Владимира Путина с главой тверского региона, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Безусловно, аналитики не могли обойти вниманием и комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова по итогам состоявшейся встречи. СМИ широко цитировали его заявление о том, что Владимир Путин поддержал решение Игоря Рудени выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, высоко оценив итоги его работы за прошедший срок в качестве главы региона, и пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах.

Глава региона в августе провел встречу с представителями Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Игорь Руденя обсудил ключевые направления развития Тверской области с руководителями вузов, предприятий и организаций Верхневолжья, представителями Общественной палаты региона, многодетными родителями.

На традиционной Августовской педагогической конференции Игорь Руденя выступил с инициативой о единовременной региональной выплате работникам образования в преддверии нового учебного года. По 10 тысяч рублей предусмотрено педагогам школ, детских садов, колледжей, спортшкол, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей – другим сотрудникам этих образовательных организаций. При этом расходы по уплате налогов с единовременной выплаты возьмет на себя регион.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиапроектов.