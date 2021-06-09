Ход реализации программы газификации в Тверской области и включение в неё дополнительных объектов рассмотрят на заседании регионального Правительства

7 сентября Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрят ход реализации программы газификации в тверском регионе и включение в неё дополнительных объектов.

Сегодня, 6 сентября, Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» представил главные направления развития Тверской области на ближайшие пять лет. Как подчеркнул глава региона, за этот период будет решена задача газификации всех муниципальных образований Тверской области. Приоритетное значение имеет газификация 13-ти ранее негазифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона.

Всего до 2026 года в Тверской области планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в городах и других населённых пунктах.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Также идет активная работа по обеспечению реализации на территории Тверской области программы бесплатного подведения газа к границам домовладений. Напомним, Президент Владимир Путин поддержал озвученную в Тверской области совместную инициативу региона с партией «Единая Россия» о бесплатном подключении домовладений к газу.

Кроме того, на заседании рассмотрят вопросы по обеспечению государственной поддержки промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона, расширению программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области