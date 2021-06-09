Яркие моменты открытого урока Владимира Путина на марафоне «Новое знание»

На прошлой неделе Российское общество «Знание» провело второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный к началу учебного года. В течение трех дней на марафоне выступили более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Одним из ярких событий марафона стал открытый урок для школьников, который провел Президент России Владимир Путин. Дети неформально общались с руководителем страны и предлагали свои идеи развития России. Глава государства подчеркнул, что считает молодежь двигателем прорывных проектов. Молодые люди всегда были активными участниками ключевых, судьбоносных моментов истории, отметил президент. В качестве примера он привел Александра Невского и героев Великой Отечественной войны.

«Мы отмечаем в этом году 800-летие Александра Невского. Первая его битва, как у нас в фильмах говорят, с псами-рыцарями, с крестоносцами, которую он блестяще выиграл, была, когда ему было сколько? В 19 лет он возглавил русское войско, в 19 лет. А брат его, который рядом с ним сражался с оружием в руках, ему было, по-моему, 16. Представляете, что это такое? А наши военачальники времен Второй мировой войны, Великой Отечественной? Совсем молодые люди, многим и сорока не было, полками, дивизиями, а потом и армиями командовали. А строители Транссиба, БАМа? А те, кто осваивал территории Дальнего Востока? Как правило, в основном молодые люди. Они были увлечены своим делом. И конечно, знать об этом чрезвычайно важно и в высшей степени полезно, для того чтобы понять, что происходило, кто и как добивался успеха. Понять и знать это нужно для того, чтобы самому быть успешным», – сказал Владимир Путин, обращаясь к школьникам.

Отвечая на вопрос о том, что такое настоящая дружба, президент поделился трогательной историей своего отца, который воевал на Ленинградском фронте, в том числе на Невском пятачке, был ранен и спасен другом.

«Отец был ранен. Но для того, чтобы он остался жив, нужно было обязательно его в госпиталь переправить. Госпиталь ‒ на другой стороне реки Невы, а чтобы туда переправить, нужно рискнуть жизнью. И, честно говоря, желающих было немного, потому что даже ночью, если ползти на другой берег реки Невы по льду ‒ а это была зима, ‒ человек, который бы это делал, подвергался смертельной опасности, потому что прожекторы всё легко просвечивали, и любая цель достаточно легко уничтожалась. И оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, по квартире, друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял его и сказал: ну прощай, ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать. Вот это дружба и чувство долга и перед конкретным человеком, перед своим другом, и перед Родиной. И ушёл назад, на этот Невский пятачок. Где-то в 1962 году отец пришёл домой со слезами на глазах. Он встретил этого своего друга в магазине, случайно. Тот оказался жив», – рассказал Владимир Путин.

В ходе урока президент неоднократно подчеркивал важность изучения истории, назвав эту науку стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Глава государства поддержал предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории, который поможет детям ознакомится с правилами работы в архивах, с историческими источниками, и поощрять самых активных детей поездками в исторические, археологические лагеря, участием в международных конференциях и фестивалях, приуроченных к историческим событиям.

«Согласен полностью, надо это сделать. Обязательно коллегам скажу, чтобы они это попробовали всё совместить и связать в одно», – сказал глава государства.

Владимир Путин одобрил предложение нижегородской школьницы о создании всероссийской карты приютов для животных.

«Предложение абсолютно в правильном направлении находится, надо посмотреть эти приюты для бездомных животных, посмотреть, как это организовано, объединять всё это, во всяком случае, в виртуальном пространстве, обмениваться информацией, опытом и совершенствовать практику и нормативную базу. Поэтому идея хорошая, постараемся помочь тебе», – сказал президент.