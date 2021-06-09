Вячеслав Володин и Игорь Руденя посетили тверской филиал компании «ПК Транспортные системы»

6 сентября председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, и Губернатор Игорь Руденя посетили одно из предприятий машиностроения Верхневолжья – компанию «ПК Транспортные системы».

Игорь Руденя и Вячеслав Володин ознакомились с работой сборочно-сварочного, малярного цехов, цеха по производства алюминиевых корпусов.

В ходе посещения предприятия была затронута тема возобновления трамвайного движения в городе Твери.

Глава региона подтвердил планы по развитию трамвайного движения в столице Верхневолжья и обратился к Вячеславу Володину за содействием в части развития инфраструктуры.

«Для нас очень важно, что трамвай – это экологически чистый транспорт, и сегодня он является востребованным видом у жителей Твери. Возобновление трамвайного движения - это не только быстрые и комфортные перевозки на современных подвижных составах, но и сопутствующая инфраструктура, которую необходимо развивать. В том числе, с помощью системы грантовой поддержки», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«За развитием скоростного трамвая - будущее в мегаполисах, в городах, где нет метро. Если в таких городах есть выделенные маршруты – надо строить скоростной трамвай, скоростные линии. Для этого нужны инвестиции. Президент такую задачу поставил. Нам сейчас необходимо сформировать, в том числе, законодательную базу для развития городского электрического транспорта, именно трамвая. Правительство работает в этом направлении. Для того, чтобы всё это получилось, безусловно, необходимо своё производство, чтобы была своя качественная продукция, которой потом люди могут воспользоваться. У вас, ещё раз хочу подчеркнуть, для этого всё есть. И важно, чтобы тверской завод подставил плечо, наращивал своё производство», - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что сегодня достижения российских инженеров в этом сегменте позволяют России опережать другие страны. Важно, по словам Володина, создавать условия для развития таких производств.

ООО «ПК Транспортные системы» – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта.

Компания серийно выпускает 8 моделей низкопольных трамваев на поворотной тележке и 2 модели колёсного транспорта на электрической тяге: не имеющий аналогов односекционный трамвай «Сити-Стар», и его модификацию для ширины колеи трамвайного пути 1435 мм, двухсекционный трамвай «Богатырь», трёхсекционные трамваи «Варяг», «Витязь», «Витязь-М».

В основе конструкции трамваев производства ООО «ПК Транспортные системы» – уникальная запатентованная эластичная поворотная тележка.

Также компания занимается производством низкопольных троллейбусов «Адмирал» с увеличенным автономных ходом и электробусов «Пионер».

ООО «ПК Транспортные системы» имеет две производственные площадки – в Санкт-Петербурге и Твери, где происходит сборка и испытание трамвайных тележек. Производственные мощности заводов позволяют выпускать 300 вагонов ежегодно.

Пресс-служба Правительства Тверской области