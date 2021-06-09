Встреча Владимира Путина и Игоря Рудени отмечена «Губернаторской повесткой»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с состоявшейся встречей в Кремле с Президентом Владимиром Путиным и обсуждением, в числе прочих вопросов, перспектив развития туристического кластера в Завидово. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, встреча Президента России Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей состоялась 30 августа. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья, в том числе инвестиционный потенциал региона. Одним из крупнейших инвестпроектов в Тверской области является развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море», ключевые работы по которому ведутся в особой экономической зоне «Завидово».

Рассказывая Владимиру Путину о проекте, губернатор Игорь Руденя пригласил президента посетить открытие речного порта в Завидово, намеченное на лето 2022 года.

«В этом году планируем до конца года закончить акваторию. И мы думаем, что оттуда – такой был расчет – будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург», – сказал Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.