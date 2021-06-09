В Торопце после обращения местной жительницы к Губернатору Игорю Рудене отремонтировали дорогу на улице Ленина

В Торопце Тверской области выполнен комплекс ремонтных работ на улице Ленина. С вопросом о необходимости приведения в порядок участка этой дороги к Губернатору Игорю Руденя в ходе личного приема граждан 30 октября 2020 года обращалась жительница города Анна Лукина.

Тогда Игорь Руденя поручил подготовить проектные решения для проведения ремонта улицы в 2021 году, включающие обустройство тротуара и монтаж освещения. Объект был включен в Программу дорожных работ.

В конце августа текущего года работы на улице Ленина (участок от улицы Ленинградская до улицы Широко-Северная) были завершены. Заасфальтировано дорожное полотно, выполнена отсыпка обочин, отремонтирован тротуар, организовано уличное освещение.

Данная автодорога является одной из основных магистральных улиц города. На ней расположены социально-значимые объекты – школа, три детских сада, городская поликлиника и парк отдыха.

Приведение дороги в нормативное состояние началось в 2016 году. Тогда силами муниципалитета был отремонтирован участок от улицы Ленинградская до улицы Красноармейская. В 2019 году ремонт продолжился с привлечением средств областного бюджета, работы были проведены на следующем участке – от улицы Карла Маркса до Советской улицы. В 2020 году был отремонтирован еще один отрезок дороги.

Пресс-служба Правительства Тверской области