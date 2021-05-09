Школьников Тверской области приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде по экологии

Школьников Тверской области с 13 сентября по 4 октября приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии. Мероприятие направлено на вовлечение в экологическую повестку учеников, их родителей, педагогов, повышение уровня экологической сознательности.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Олимпиада проводится для учеников с 1 по 9 классы в рамках национального проекта «Экология» образовательной онлайн-платформой Учи.ру совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты».

Для того, чтобы проверить свои знания по экологии, нужно зарегистрироваться на сайте Учи.ру, выполнить предложенные задания, на решение которых отводится час.

Пресс-служба Правительства Тверской области