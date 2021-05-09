Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 54 619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 15 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 372 861 человек, за последние сутки – 653 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 996 961, в том числе за последние сутки их проведено 2512.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 61 603 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 554 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 944

Конаковский район 4700

Ржев 3393

Вышневолоцкий городской округ 2795

Калининский район 2703

Кимры 2190

Торжок 2052

Кашинский городской округ 1604

Бологовский район 1343

Калязинский район 1334

Бежецкий район 1316

Осташковский городской округ 1306

Старицкий район 1289

Нелидовский городской округ 1146

Лихославльский район 1127

Максатихинский район 914

Торопецкий район 858

Западнодвинский муниципальный округ 841

Весьегонский муниципальный округ 821

Оленинский муниципальный округ 716

Торжокский район 660

Рамешковский район 640

Кувшиновский район 633

Андреапольский муниципальный округ 593

Зубцовский район 573

Спировский район 527

Ржевский район 497

Селижаровский муниципальный округ 480

Кимрский район 431

Сонковский район 416

ЗАТО Озёрный 383

Кесовогорский район 366

Краснохолмский муниципальный округ 323

Бельский район 295

Фировский район 293

Сандовский муниципальный округ 286

Пеновский муниципальный округ 228

Лесной муниципальный округ 210

Молоковский район 181

Жарковский район 163

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области