Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 54 619 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 15 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 372 861 человек, за последние сутки – 653 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 996 961, в том числе за последние сутки их проведено 2512.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 61 603 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 554 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 944
Конаковский район 4700
Ржев 3393
Вышневолоцкий городской округ 2795
Калининский район 2703
Кимры 2190
Торжок 2052
Кашинский городской округ 1604
Бологовский район 1343
Калязинский район 1334
Бежецкий район 1316
Осташковский городской округ 1306
Старицкий район 1289
Нелидовский городской округ 1146
Лихославльский район 1127
Максатихинский район 914
Торопецкий район 858
Западнодвинский муниципальный округ 841
Весьегонский муниципальный округ 821
Оленинский муниципальный округ 716
Торжокский район 660
Рамешковский район 640
Кувшиновский район 633
Андреапольский муниципальный округ 593
Зубцовский район 573
Спировский район 527
Ржевский район 497
Селижаровский муниципальный округ 480
Кимрский район 431
Сонковский район 416
ЗАТО Озёрный 383
Кесовогорский район 366
Краснохолмский муниципальный округ 323
Бельский район 295
Фировский район 293
Сандовский муниципальный округ 286
Пеновский муниципальный округ 228
Лесной муниципальный округ 210
Молоковский район 181
Жарковский район 163
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области