Школьники Тверской области смогут рассказать всей стране о вкладе своего региона в Победу

Школы Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям Великой Отечественной войны. Подать заявку на конкурс можно до 30 сентября.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участникам – педагогам и школьникам-активистам – предложено подготовить выставку в своем школьном музее, которая расскажет о значимых событиях 1941-1945 годов, о вкладе региона в Победу.

По итогам конкурса будет создан памятный альбом о вкладе каждого региона Российской Федерации в Великую Победу, о людях и их боевых и трудовых подвигах. Представителей команд-участников пригласят на первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее Победы, который состоится 20 ноября 2021 года в Москве. Там же пройдет церемония награждения победителей.

Организаторами творческого состязания выступили Фонд стратегических инициатив Музея Победы и Министерство просвещения Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте программы «Школьный музей Победы» https://schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossijskij-konkurs-na-luchshuyu-vyistavku-shkolnyix-muzeev.

Пресс-служба Правительства Тверской области