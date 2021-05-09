Фольклорные коллективы Верхневолжья стали лауреатами фестиваля-конкурса «Троицкие обереги – 2021»

Коллективы Тверской области стали лауреатами межрегионального фестиваля-конкурса «Троицкие обереги – 2021», итоги которого подвели в Подольске Московской области. Конкурс традиционно проходит на площадке фольклорного праздника «Троицкие гуляния» в Василёво Торжокского района. В нем принимают участие творческие коллективы и солисты по направлениям фольклор, народное пение, народные инструменты.

В заключительном гала-концерте фестиваля-конкурса приняли участие вокальный ансамбль «Новоторжские Истоки», ансамбль песни «Русские узоры» из Красного Холма, этно-фьюжн проект «Мёд» и семейная этностудия «Матица» из Твери, вокальный ансамбль «Северяночка» из Конаково.

В рамках «Троицких оберегов» также прошел круглый стол «Россия многонациональная» с участием представителей Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Актуальные вопросы также обсудили специалисты региональных домов и центров народного творчества, Совета лидеров молодёжных этно-инициатив ЦКНР, федеральных национально-культурных автономий и казачьих обществ.

Пресс-служба Правительства Тверской области