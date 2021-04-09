Юных жителей Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе по разработке школьных маршрутов

Для юных жителей Тверской области продолжается прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по дороге в школу, детский сад». Конкурс проводится до 30 сентября 2021 года и приурочен ко Дню знаний.

В рамках конкурса ребятам предлагается разработать персональный маршрут до образовательного учреждения и отобразить его в своих творческих работах. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Мероприятие организовано благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Конкурс проводится для повышения интереса детей к безопасному поведению на дорогах, привлечения внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.

Пресс-служба Правительства Тверской области