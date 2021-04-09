Дополнительно 77 многодетных и молодых семей смогут получить региональную поддержку на приобретение автомобиля и погашение ипотеки в 2021 году

В Тверской области дополнительные средства направят на выдачу сертификатов в 1 млн рублей многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, для покупки машины. Также увеличат объём господдержки молодым семьям на погашение ипотеки при рождении или усыновлении детей. Увеличение финансирования мероприятий обсудили 3 сентября на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Накануне просьба расширить программу по выдаче сертификатов на машину прозвучала от многодетного отца Алексея Панина из Твери в ходе прямого эфира с участием Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона сообщил – в Верхневолжье выделят дополнительные средства на реализацию этой популярной среди многодетных семей меры.

«За несколько лет реализации мы увидели очень высокий спрос, поэтому было принято решение об увеличении финансирования в полтора раза. Если есть спрос – мы готовы увеличивать финансирование», – сказал в прямом эфире Игорь Руденя.

Данная мера поддержки реализуется с конца 2020 года. Многодетным семьям Тверской области предоставляется сертификат на 1 млн рублей на приобретение микроавтобуса или минивэна. На сегодняшний день автомобили при поддержке области приобрели уже 57 семей.

В июне 2021 года уже принималось решение об увеличении объемов финансирования поддержки на 30 млн рублей. В августе 30 семей получили сертификаты и в настоящее время выбирают автомобили. Еще 15-ти заявителям одобрены заявки на получение сертификата.

В 2021 году благодаря принятому решению дополнительно 41 семья сможет получить поддержку по этому направлению. На эти цели выделен 41 млн рублей.

Воспользоваться данной мерой можно один раз в 5 лет. На протяжении этого периода из областного бюджета многодетным семьям покрываются расходы на страховку КАСКО, но не более 60 тыс. рублей.

В Тверской области также на 15,9 млн рублей увеличат финансирование поддержки на погашение ипотеки молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок.

Речь идет о единовременных выплатах в размере до 200 тыс. рублей семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

44 семьям Тверской области в 2021 году выплаты уже одобрены. Благодаря выделению дополнительных средств еще 36 семей в этом году смогут получить помощь от области.

Напомним, в Верхневолжье по инициативе Губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей, которые могут получить от 200 до 500 тыс. рублей на эти цели. Теперь мера поддержки предоставляется семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области