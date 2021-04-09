Некоммерческие организации Верхневолжья могут заявиться на конкурс отчетов о своей деятельности

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета», который проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» при поддержке Минэкономразвития России. Главная цель конкурса – повысить прозрачность работы и доверие к НКО со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ.

На конкурс принимаются годовые отчеты организаций за 2020 год, соответствующие базовому стандарту открытости: в них должна присутствовать информация об организации, ее руководстве, команде, результатах работы, ключевые финансовые показатели.

Помимо общего конкурса, в котором организациям будут присваиваться «золотые», «серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2021 году объявлены восемь партнерских номинаций.

Одна из них – «Мал да удал», где наградят лучшие отчеты малых организаций с бюджетом до 1 млн рублей. Фонд президентских грантов отметит отчеты тех организаций, которые активно работают с разными типами доноров и партнеров, обеспечивая себе ресурсную устойчивость. Агентство социальной информации будет выбирать годовой отчет с лучшим текстом. Центр «Благосфера» определит отчет, который лучше других рассказывает местным жителям о работе НКО. Также будут отмечены НКО, которые активно включены в повестку устойчивого развития – соответствующую номинацию учредила ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».

Свои номинации также объявили Ассоциация специалистов по оценке программ и политик, Благотворительное собрание «Все вместе» и Форум доноров.

Прием заявок продлится до конца сентября. Объявление результатов и награждение победителей запланировано в конце 2021 года – начале 2022 года.

Подробная информация и подача заявки — http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/prinyat-uchastie/.

Пресс-служба Правительства Тверской области