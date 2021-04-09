Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 54 604 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 218 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 372 208 человек, за последние сутки – 1224 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 994 449, в том числе за последние сутки их проведено 3509.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 61 416 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 554 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 871

Конаковский район 4685

Ржев 3381

Вышневолоцкий городской округ 2789

Калининский район 2696

Кимры 2190

Торжок 2051

Кашинский городской округ 1600

Бологовский район 1335

Калязинский район 1333

Бежецкий район 1314

Осташковский городской округ 1302

Старицкий район 1287

Нелидовский городской округ 1143

Лихославльский район 1124

Максатихинский район 912

Торопецкий район 858

Западнодвинский муниципальный округ 838

Весьегонский муниципальный округ 821

Оленинский муниципальный округ 712

Торжокский район 659

Рамешковский район 635

Кувшиновский район 628

Андреапольский муниципальный округ 591

Зубцовский район 573

Спировский район 525

Ржевский район 494

Селижаровский муниципальный округ 475

Кимрский район 430

Сонковский район 416

ЗАТО Озёрный 383

Кесовогорский район 366

Краснохолмский муниципальный округ 320

Бельский район 294

Фировский район 293

Сандовский муниципальный округ 282

Пеновский муниципальный округ 226

Лесной муниципальный округ 209

Молоковский район 180

Жарковский район 162

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области