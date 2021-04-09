Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 54 604 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 218 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 372 208 человек, за последние сутки – 1224 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 994 449, в том числе за последние сутки их проведено 3509.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 61 416 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 554 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 871
Конаковский район 4685
Ржев 3381
Вышневолоцкий городской округ 2789
Калининский район 2696
Кимры 2190
Торжок 2051
Кашинский городской округ 1600
Бологовский район 1335
Калязинский район 1333
Бежецкий район 1314
Осташковский городской округ 1302
Старицкий район 1287
Нелидовский городской округ 1143
Лихославльский район 1124
Максатихинский район 912
Торопецкий район 858
Западнодвинский муниципальный округ 838
Весьегонский муниципальный округ 821
Оленинский муниципальный округ 712
Торжокский район 659
Рамешковский район 635
Кувшиновский район 628
Андреапольский муниципальный округ 591
Зубцовский район 573
Спировский район 525
Ржевский район 494
Селижаровский муниципальный округ 475
Кимрский район 430
Сонковский район 416
ЗАТО Озёрный 383
Кесовогорский район 366
Краснохолмский муниципальный округ 320
Бельский район 294
Фировский район 293
Сандовский муниципальный округ 282
Пеновский муниципальный округ 226
Лесной муниципальный округ 209
Молоковский район 180
Жарковский район 162
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области