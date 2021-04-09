В областной столице открылась первая сельскохозяйственная ярмарка, где можно приобрести продукцию тверских производителей

В Твери открылась сельскохозяйственная ярмарка, где представлена натуральная и качественная продукция сельхозпроизводителей Верхневолжья. Приобрести продовольственные товары можно с 8.00 по 15.00 у Тверского государственного цирка по адресу: Тверская площадь, дом 2А.

Об увеличении количества сельскохозяйственных ярмарок 12 августа в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь рассказал Губернатор Игорь Руденя.

«Сельскохозяйственные ярмарки должны быть рассчитаны на производителей и предприятия Тверской области. Таким образом, мы дадим им бесплатную возможность продавать свою продукцию на специально выделенных площадках. Это хороший формат работы между производителем и прилавком, когда устанавливаются минимальные наценки и можно покупать продукцию по низким ценам», - сказал Игорь Руденя.

На ярмарках представлена продукция пчеловодства, производителей сыров и молочной продукции, картофеля и овощей, хлебобулочных изделий, саженцев и другая.

Следующие ярмарки выходного дня начнут работу 11 и 12 сентября.

В настоящий момент в Тверской области действует 69 ярмарочных площадок, в 7 муниципальных образованиях организованы розничные рынки, в том числе 2 сельскохозяйственных и 5 универсальных.

По октябрь в Верхневолжье запланировано проведение 523 специализированных сельскохозяйственных ярмарок. Дополнительные точки сбыта будут открыты в Твери, Кимрах, Торжке, Кашинском, Удомельском, Нелидовском и Осташковском городских округах, а также Калязинском, Бологовском и Зубцовском районах.

Тверским сельскохозяйственным товаропроизводителям обеспечен беспрепятственный доступ к розничным рынкам, ярмаркам, предоставляется необходимое количество мест для реализации собственной продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области