Жители города Нелидово провели субботник на благоустроенной по национальному проекту Октябрьской площади

В Нелидово Тверской области прошел городской субботник после завершения реконструкции Октябрьской площади по национальному проекту «Жилье и городская среда». Участниками стали школьники, студенты местного колледжа, представители предприятий, организаций, жители близлежащих домов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач для региона – развитие общественных пространств, сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья при активном участии жителей территорий.

Проект благоустройства Октябрьской площади в Нелидово стал победителем рейтингового голосования по отбору общественных территорий в 2020 году. Работы стартовали в апреле этого года и завершились к 1 сентября. Здесь обустроены тротуары, освещение, детский игровой комплекс, высажены молодые деревья.

Всего в текущем году в регионе по национальному проекту в районах Тверской области благоустраиваются 79 общественных пространств и 21 двор. Приводятся в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области