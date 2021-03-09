В День солидарности в борьбе с терроризмом в Твери заложили рябиновую «Аллею Дружбы»

3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в Тверской области организованы акции патриотической направленности и памятные мероприятия. Центральным событием стала закладка «Аллеи Дружбы» в Твери. Ее участники - студенты вузов высадили 26 саженцев рябины в Ландшафтном парке у реки Тьмаки.

День солидарности в борьбе с терроризмом установлен в 2005 году и связан с трагическими событиями в городе Беслане Северной Осетии. С 1 по 3 сентября 2004 года террористы захватили одну из городских школ. В результате погибли более 300 человек, среди них свыше 180 детей.

Сегодня жители страны вспоминают жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

В Твери на центральной площади областного Дворца культуры «Пролетарка» организована акция «Пусть всегда будет мир» с участием ветеранов, педагогов и школьников города. Финальной частью программы после минуты молчания стали запуск в небо шаров в память о жертвах теракта в Беслане и показ художественного фильма «Конференция», посвященного трагическим событиям «Норд-Оста».

Помимо Твери акцию «Аллея Дружбы» провели в Западной Двине. В Кувшиново организована акция «Вместе против террора». В Кимрском районе – «Вечная память тебе, Беслан» и мероприятия в местных домах культуры.

В школах Калининского района раздают информационные листовки, в Кесовой Горе организованы просмотр кинофильма и книжная выставка. В Конаковском районе акцент сделан на противодействие терроризму и размещении в социальных сетях тематического контента.

К памятному событию присоединились студенты тверского филиала РГУ им. Косыгина, которые 1 сентября провели в Твери акцию «Капля жизни» на территории Смоленского воинского захоронения.

Участники почтили память жертв Беслана и других террористических актов минутой молчания, а затем «напоили» растущие на мемориале цветы из специальной чаши с водой. Эта церемония глубоко символична: вода в чаше символизирует жизнь и напоминает о страшной жажде, которую испытывали дети в бесланской школе, захваченной террористами. Цветы же – символ детства и невинности.

Пресс-служба Правительства Тверской области