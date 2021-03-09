В Тверской области открылась третья модельная библиотека

3 сентября в Тверской области на базе Детской библиотеки Андреапольской централизованной библиотечной системы открылась еще одна модельная библиотека. Она создана в рамках реализации в регионе национального проекта «Культура».

Был проведен текущий ремонт помещений, приобретено интерактивное оборудование, компьютерная и мультимедийная техника, мебель, обновлен книжный фонд.

«Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Модельная библиотека - это учреждения нового формата, имеющие оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения.

В процессе модернизации библиотека в Андреаполе превратилась в интеллектуально-образовательный центр с доступом к новейшим информационным технологиям. Здесь есть система виртуальной реальности, сенсорные интерактивные панели, профессиональный методический интерактивно-программный мультимедийный комплекс для создания анимационных мультфильмов, сказок, световой стол для рисования песком, ландшафтный стол, компьютерное оборудование с точками доступа к электронному каталогу, национальной электронной библиотеке и другим электронным библиотекам.

В учреждении создана особая среда для развития и самореализации юного поколения читателей. Выделено пространство для чтения с бесплатным Wi-Fi и открытым книжным фондом, созданы места для индивидуальной работы и самообразования, детский уголок. Появилась зона коворкинга, отдельная зона для малышей.

Всего в 2021 году по результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры РФ, три муниципальные библиотеки Тверской получили средства федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек.

26 августа состоялось открытие модельной библиотеки Лихославльского района, созданной на базе детской библиотеки Межпоселенческой библиотеки Лихославльского района.

28 августа открылась модельная библиотека на базе Центра детского и семейного чтения Вышневолоцкой центральной библиотеки.

Пресс-служба Правительства Тверской области