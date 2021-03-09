Юлия Саранова приняла участие в консилиуме Дениса Проценко

2 сентября на площадке партии «Единая Россия» разработаны предложения по подготовке медицинских кадров. Они помогут сократить дефицит специалистов в регионах и модернизировать систему здравоохранения.

Тверскую область по приглашению главного врача городской больницы №40 в московской Коммунарке Дениса Проценко на видеоконференции представляла руководитель регионального добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Тему здравоохранения необходимо включить программу удержания врачей в удаленных регионах и местностях. Медикам необходима и возможность постоянного повышения квалификации, заявил Денис Проценко, открывая консилиум.

Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов: разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации.

«Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера «скорой»

Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А.Вагнера Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов.

По мнению директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой, снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников. Лидер тверских добровольцев, которые в разгар пандемии коронавируса активно помогали, в том числе, врачам, работающим в «красной зоне», отметила, что медики из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах. В результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях.

Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор».

«У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения», — сказала Юлия Саранова.

Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах.

«И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», — добавила Юлия Саранова.

Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета им. Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям.

Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», — сказал он.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке.

«Наши консилиумы — это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», — подчеркнул, в свою очередь, в заключение Денис Проценко.

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов.