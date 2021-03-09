Губернатор Игорь Руденя вручил награды военнослужащим Тверского территориального гарнизона

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев посетили войсковую часть 40963 в Ржеве. Военнослужащим Тверского территориального гарнизона были вручены региональные награды.

До церемонии вручения наград глава региона в Офицерском клубе части ознакомился с экспонатами комнаты воинской славы и оставил памятную надпись в книге почётных посетителей, отметив уникальность экспозиции.

Выступая перед защитниками Отечества, Игорь Руденя отметил, что военнослужащие воинских частей и соединений, дислоцированных на территории Тверской области, достойно продолжают великие традиции поколения победителей.

«Благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину наши армия и флот сегодня являются самыми современными и эффективными в мире, получают не имеющие аналогов вооружение и технику. Особое внимание уделяется поддержке военнослужащих и их семей. В августе главой государства принято решение о предоставлении единовременной выплаты военным, курсантам военных училищ и вузов, военным пенсионерам. Важно, что общим результатом работы является рост авторитета Вооружённых Сил Российской Федерации среди нашей молодёжи. Сегодня служить в армии и на флоте престижно и почётно», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что при поддержке главы государства и Министра обороны РФ Сергея Шойгу сегодня многое делается для воспитания достойной смены военнослужащих. В прошлом году в столице Верхневолжья был открыт современный комплекс Тверского суворовского военного училища. Тверской регион стал пилотным в реализации проекта реновации военкоматов.

«В этом году мы начинаем стройку одного из самых современных военкоматов. Для нас это большая ответственность, чтобы именно наш тверской военкомат стал образцом для новой модели военных комиссариатов. Рассчитываем, что мы вместе с вами будем принимать самое активное участие в воспитании нашей молодёжи»,- отметил глава региона.

За многолетнюю доблестную службу, мужество при исполнении воинского долга, успешное решение поставленных задач памятным знаком Губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области» награждены военнослужащие 12 гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии - старший штурман Евгений Чернов и старший инспектор – летчик отделения боевой подготовки Максим Семенко.

За многолетнюю добросовестную работу, заслуги в научной и педагогической деятельности звание «Почетный работник науки и образования Тверской области» присвоено Виталию Тикшаеву, заместителю начальника по учебной и научной работе ВАВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награжден военный комендант военной комендатуры гарнизона (г.Тверь) Сергей Сазонов.

Также военнослужащие были отмечены Почётными грамотами и Благодарностями Губернатора Тверской области.

«Сегодня в армии – лучшие сыны Отечества. Спасибо вам, за то, что вы делаете. Соединение армии и народа даёт такой сплав, который позволяет преодолеть любые трудности. Хочется пожелать вам удачной службы, благополучия вашим семьям», - обратился к военнослужащим Владимир Васильев.

Пресс-служба Правительства Тверской области