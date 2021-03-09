Школьники Тверской области могут стать частью команд ведущих предприятий региона благодаря программе «Лето.Сириус: начни свой проект»

Школьников и молодежь Тверской области приглашают стать участниками программы «Лето.Сириус: начни свой проект». Благодаря ей школьники смогут попрактиковаться в проектной работе, связанной с актуальными направлениями в науке, технологиях, бизнесе, под руководством наставников – студентов вузов.

В Тверской области к участию в инициативе «Лето.Сириус: начни свой проект» подключились ведущие предприятия и технологические центры региона, в том числе Тверской вагоностроительный завод и ООО «Ключевые системы и компоненты».

Губернатор Игорь Руденя считает: Тверской вагонзавод и ООО «КСК» являются лидерами машиностроения Верхневолжья. Потенциал компаний в июле 2021 года высоко оценил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который посетил ТВЗ и Технопарк КСК. Стать частью команд предприятий теперь могут и школьники.

Тверской вагоностроительный завод предлагает ребятам заняться исследованием производственных материалов. ООО «КСК» приглашает студентов и школьников внести свой вклад в совершенствование пассажирских вагонов и их дизайна, и, возможно, попробовать свои силы на своей будущей работе.

В рамках программы «Лето.Сириус: начни свой проект» технологическая компания «Аксенчер» приглашает ребят решить реальную программную задачу, которая будет внедрена в работу образовательного детского центра.

Старап «Additivka» и образовательный проект Physica_начало_пути представил задачу по популяризации науки через использование аддитивных технологий. Данный проект будет интересен всем обучающимся «Точек роста» и детских технопарков.

Станция юных натуралистов Тверской области предлагает юным экологам и биологам создать интерактивную экотропу и привлечь внимание общества к сохранению биоразнообразия.

Все проекты предполагают командную работу – для их выполнения необходимы не только навыки в программировании или дизайне, но и способность организовать работу команды, продумать экономическое обоснование своего проекта.

До 15 сентября школьникам 7-11 классов можно зарегистрироваться в качестве участников проекта, а студенты 3-5 курсов могут попробовать свои силы в роли кураторов детско-взрослой команды.

Координацией инициативы «Лето.Сириус: начни свой проект» в Тверской области занимается региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион». Вопросы по участию принимаются по электронной почте orionreg69tver@yandex.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области