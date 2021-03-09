Игорь Руденя и Владимир Васильев в День окончания Второй мировой войны почтили память советских воинов

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Президента России Владимир Васильев возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о фронтовиках, павших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным при участии главы региона и фронтовиков Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

С момента открытия мемориал посетили уже более 2,2 млн человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», которая позволяет с комфортом добраться из Москвы до мемориального комплекса железнодорожным транспортом.

Игорь Руденя и Владимир Василев в Ржеве также возложили цветы к Обелиску советским войнам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области