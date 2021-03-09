СТАРТОВАЛ УЧЕБНЫЙ ГОД!

День знаний отметили 1 сентября все школы Конаковского района. Всего в этом учебном году свои двери распахнули для 9138 школьников 30 школ. Первый раз в первый класс из них пошли 927 вчерашних детсадовцев. Наши корреспонденты успели побывать в нескольких школах города и района.

В средней школе села Завидово в этом учебном году юбилей. Пятидесятилетие школы отмечают учителя и ученики. И выпуск для 11-классников в этом году – пятидесятый для школы. Почетными гостями на празднике первого звонка стали заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Наумов, глава Конаковского района Олег Лобановский, глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков, Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. Здесь традиционные подарки первоклассникам от местного Совета депутатов вручали сами депутаты и глава администрации поселения Алексей Пляскин.

Директор школы Нина Борисова рассказала нам, что в этом учебном году в школу пошли 175 учеников, из них 20 первоклассников. Кроме того, при школе организованы две группы детского сада, куда ходят 25 малышей. Ведь долгое время в Завидове даже не было своего детского сада, который закрылся еще в 90-х.

А Новозавидовская средняя школа № 2 новый учебный год встречает обновленным зданием и территорией: в прошлом году здесь по областной программе был сделан капитальный ремонт. В этом году в школу пошли 305 учеников, из них 55 первоклашек - целых три первых класса! Праздничная линейка прошла на обновленной спортплощадке. Помимо Олега Лобановского и Андрея Наумова, с первым учебным днем детей, учителей и родителей поздравили глава поселка Новозавидовский Дмитрий Синягин, настоятель Тешиловского храма отец Александр, инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Тверь капитан полиции Юлия Образцова. И, конечно же, успехов в предстоящем учебном году пожелала директор школы Наталья Платонова.

В Конаковской средней школе № 7 почетными гостями стали заместитель председателя правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, председатель Совета депутатов г. Конаково Александр Дзюбак, депутат районного Собрания депутатов Алексей Акишин.

В средней школе № 8 г. Конаково в этом учебном году за парты сядут 805 учеников, среди них 80 первоклассников. Каждый новый учебный год 1 сентября на площади перед школой проходит торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Каждый раз сценарий праздника разный, но есть традиционные моменты, такие, как поднятие флага, запуск в небо воздушных шаров как символ начала нового учебного года, первый звонок, который дают первоклашки вместе с выпускниками. Также стало традицией выступление первоклассников со стихами о школе. И в этом году от традиций не отступали, а учителя еще порадовали песней о школе.

Директор школы Нина Крапивина представила молодых педагогов, которые только пришли работать в новый коллектив, и обратилась к ученикам, учителям и родителям с приветственным словом и поздравлениями. Гостями праздника стали председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин и начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов. Особые слова и напутствия звучали в адрес первоклассников, которые в этот день стояли первый раз на этой площади с букетами цветов. Кто-то из них растерялся, а кто-то уже вовсю знакомился с одноклассниками. Их сегодня приняли в дружную школьную семью.

А в школе № 1 г. Конаково имени Дениса Стребина почетным гостем была Татьяна Писаренко, депутат Собрания депутатов Конаковского района. Вообще в День знаний в каждую из 30 школ нашего района пришли поздравить детей и учеников депутаты районного Собрания, депутаты местных Советов, разумеется, главы и руководящие сотрудники администраций. И это говорит о том, что на всех уровнях органы власти считают образование приоритетной сферой своих усилий и в рамках предоставленных полномочий вместе с педагогами делают все возможное для обеспечения нормального и эффективного образовательного процесса. Что касается первой школы г. Конаково, то в этом году у нее, как и у второй Новозавидовской, юбилей. Ей исполняется 85 лет.

Максим МАЛАХОВ,

Людмила КИКАЛО,

Анна РИХМАЙЕР.

Фото авторов.