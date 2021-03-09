МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

С днем рождения, Озерки!

В минувшие выходные поселок Озерки отметил свой день рождения.



День поселка - это доброе и светлое торжество для большой дружной семьи жителей Озерков, которые непременно знают друг друга и все друг о друге. Как и любой праздник, День поселка начался с поздравлений. Ко всем присутствовавшим обратились глава городского поселения посёлок Изоплит Анатолий Лосев, и.о. главы администрации поселка Екатерина Смирнова, которые поблагодарили жителей за их активное участие в жизни поселка и пожелали дальнейшего процветания.



Жителей Озерков и гостей праздника поздравил глава Конаковского района Олег Лобановский. Олег Владимирович вручил приветственный адрес руководству и подарок для поселка.

Как и полагается в праздник, в этот день говорили много хороших слов и добрых пожеланий, поздравления чередовались с задорными и лирическими номерами художественной самодеятельности в исполнении местных артистов. Подарки и благодарности от администрации муниципального образования за многолетний добросовестный труд были вручены активным жителям. Не остались без внимания и подарков долгожители и юбиляры. Также в торжественной обстановке жители Озерков чествовали семейные пары, отметившие в этом году свадебные юбилеи, чествовали и самых маленьких жителей, родившихся в этом году. Чтобы праздник запомнился, к нему активно готовились многие учреждения и организации. Отметили День Озерков весело, интересно и незабываемо.

Акция по сдаче крови финиширует

в городе Конаково

Мобильная станция по переливанию крови в рамках специальной акции сделала остановки в 4 городах Тверской области: Кимрах, Торжке, Кувшинове, Бежецке. 14 сентября передвижной комплекс на колесах прибудет в город Конаково. В течение двух дней жители района смогут приобщиться к акции и пополнить ряды доноров.

В Тверской области донорское движение завоевывает все большую популярность. Сдать кровь – это действительно подарить надежду. Гемотрансфузия требуется при больших потерях крови, когда жизнь человека висит на волоске. Кровопотери могут быть вызваны разными причинами: травмами или серьезными операциями, болезнями, поражающими клетки крови (например, анемия, тромбоцитопения).

Сейчас, в период пандемии COVID-19, потребность в донорской крови возросла как никогда. Из числа потенциальных доноров выпадают те, кто привился первым компонентом «Спутника V» и ожидает второго этапа иммунизации. Также нельзя сдавать кровь тем, кто прошел полную процедуру вакцинации в течение месяца. Поэтому в нынешнем году во время массовой вакцинации количество доноров уменьшается.

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

Территория активных граждан

«Круглый стол» с представителями общественности и молодыми предпринимателями прошел в здании администрации Конаковского района.

Открыла встречу Наталья Василенко, первый заместитель главы администрации Конаковского района, она рассказала о том, что сегодня государство оказывает поддержку некоммерческим, социально ориентированным общественным организациям в виде грантов.

В Конаковском районе реализуются самые разные инициативы, есть немало людей, готовых заниматься общественно полезным делом, однако написание грантов, подготовка заявок на конкурс требует определенных профессиональных навыков.

Не каждая общественная организация имеет возможность подготовить конкурсную заявку на получение гранта. Есть идея создания НКО, включающая профессионалов разного направления и сфер деятельности - от юристов и экономистов до защитников экологии, представителей науки, спорта, туризма. Члены организации станут наставниками и кураторами каждый в своем направлении, сформируют актуальные запросы по участию в конкурсах, помогут исполнить требования и рекомендации грантодателя при оформлении заявок. С точки зрения закона НКО, это юридическое лицо, для регистрации которого необходимо собрать пакет документов, разработать устав и регулярно предоставлять отчетность. Финансовую помощь НКО получают в виде субсидий из бюджетов всех уровней.

Участники «круглого стола» единодушно поддержали идею создания НКО, согласовали цели, задачи, направления деятельности, а также основные пункты Устава организации, озвучили несколько вариантов названия. Возглавить руководство предложили предпринимателю Елене Булыге. Елена Алексеевна не только бизнесвумен, но и общественный деятель, чьи идеи и проекты успешно реализуются в районе. Поэтому ей понятны механизмы реализации задач, стоящих перед вновь создаваемой НКО.

На встрече присутствовали предприниматели и участники различных проектов, которые имеют положительный опыт получения грантов от государства, и те, кто уже проходил процедуру получения субсидий и господдержки, но не победил в конкурсе по различным причинам. Они подробно рассказали о своем опыте, о правилах сдачи отчетности, правовых основах, о типичных ошибках при регистрации организации и составлении бизнес-планов.

Встреча прошла в деловой и одновременно доброжелательной атмосфере. Участники запланировали ряд задач, озвучили перспективы для дальнейшей совместной работы.

Чествовали лучших

Ежегодно перед началом нового учебного года на августовской педагогической конференции подводятся итоги работы отрасли и ставятся задачи на предстоящий период. В этом году событие проходило с 16 по 26 августа, его участниками стали более 4 000 педагогов.

Основными задачами государственной политики в сфере образования остаются предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности для всех без исключения участников образовательного процесса, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

25 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе сессии «Образование Верхневолжья: стратегия развития» объявил о единовременной региональной выплате педагогам школ, колледжей и детских садов.

27 августа в здании Тверской академической областной филармонии конференция прошла с участием педагогических и руководящих работников учебных заведений культуры и искусства Тверской области.

На мероприятии говорилось о сохранении и развитии системы образования сферы культуры в новом учебном году. Система отечественного образования в области искусств, сформированная многими поколениями музыкантов, художников и хореографов, имеет большую историю и глубокие традиции.

На конференции были представлены различные выступления, прозвучало много хороших слов о работе педагогов, об инновационных идеях и планах на 2021-2022 учебный год, вручены награды педагогам, достигшим высоких результатов.

Благодарностью за содействие в проведении государственной политики в сфере дополнительного образования Тверской области и личный вклад при организации и проведении на территории Конаковского района образовательных и методических организаций отмечена Людмила Шапкина, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Екатерина Башенова, преподаватель автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Конаково» заняла 1 место в региональном конкурсе методических работ преподавателей образовательных организаций культуры и искусства Тверской области «Мастерская педагогических идей» в номинации «Лучшая аранжировка, обработка, переложение музыкального произведения».

Третье место в региональном конкурсе методических работ преподавателей образовательных организаций культуры и искусства Тверской области «Мастерская педагогических идей» заняла Ольга Кравчук в номинации «Лучшая методическая разработка, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)».

Премией Тверской областной организации Российского профсоюза работников культуры в сфере образования отмечена Людмила Воробьева, преподаватель по классу фортепиано АУ ДО «Детская школа искусств города Конаково».

Впереди новый учебный год, много задач и планов желаем всему педагогическому сообществу Конаковского района, новых идей и сил для их воплощения!

НОВОСТИ ЖКХ

подготовка к озп

В Конаковском районе завершается подготовка к работе коммунального хозяйства в осенне-зимний период.

Процент готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы по Конаковского району в последнюю неделю на 1 сентября составил:

МКД – 100 %, оформлено паспортов - 72%. Котельные – 94%. Тепловые сети – 94%. Водопроводные сети – 68%. Канализационные сети – 82%.

Гидравлические испытания тепловых сетей проведены на 160,56 км; капитальный ремонт тепловых сетей проведен на 2,7 км.

На территории Конаковского района предоставление жилищно-коммунальных услуг населению оказывают 69 предприятий, из них 48 ресурсосберегающих, в том числе муниципальной формы собственности - 18, частной формы собственности - 30. Управляющих компаний - 26, ТСЖ и ЖСК - 24.

На этой неделе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты отдела ЖКХ администрации Конаковского района проверили готовность котельных в селе Городня (мощность 3,96 Гкал/ч), в селе Селихово (мощность 4,05 Гкал/ч). Котельные эксплуатируются и обслуживаются МУП «Районные тепловые сети».

Дороги

В рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы Конаковский район в 2021 году проводит работы в семи муниципальных образованиях:

гпп. Редкино, гпп. Радченко, гпп. Козлово, гпп. Новозавидовский, гпг. Конаково, Первомайское с/п, Дмитровогорское с/п.

На сегодняшний день ремонтные работы завершены на всех объектах, кроме г. Конаково, где продолжается ремонт автомобильной дороги ул. Баскакова - от ул. Энергетиков - ул. Учебная, д. 21 - ул. Старо-Почтовая с пересечением ул. Свободы - ул. Район завода - пересечения с ул. Строителей («Олимп»).

***

Администрации Конаковского района Тверской области

срочно требуется специалист

в отдел молодежной политики, культуры и спорта

со средним профессиональным образованием (высшее приветствуется), с навыками работы с людьми и работы с документами.

По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77, доб. 123, 118

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района