Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени в город Ржев и Ржевский район

3 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведет рабочий день в городе Ржеве и Ржевском районе.

Поездка главы региона в муниципалитет начнется с возложения цветов в память об окончании Второй мировой войны к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Планируется, что глава региона проведет встречу с командным составом Тверского территориального гарнизона и вручит военнослужащим награды.

Пресс-служба Правительства Тверской области