Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени в город Ржев и Ржевский район

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3 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведет рабочий день в городе Ржеве и Ржевском районе.
Поездка главы региона в муниципалитет начнется с возложения цветов в память об окончании Второй мировой войны к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.
Планируется, что глава региона проведет встречу с командным составом Тверского территориального гарнизона и вручит военнослужащим награды.
Пресс-служба Правительства Тверской области