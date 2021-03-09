ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ

В четверг, 26 августа в районном ДК «Современник» состоялась традиционная августовская районная педагогическая конференция, организованная управлением образования администрации Конаковского района.

Педагоги обсуждали планы на новый учебный год в реалиях настоящего времени. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам в разрезе воспитания подрастающего поколения и роли духовно-нравственного воспитания детей и подростков в противостоянии негативным тенденциям. Тема конференции в этом году: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров».



В работе конференции приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, председатель районной профсоюзной организации работников образования Виктор Колпаков, Благочинный Конаковского епархиального округа протоиерей Петр Дубяго, заместитель главы администрации района по социальному развитию Аггюль Бородина, руководители учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования Конаковского района, учителя, воспитатели, преподаватели и тренеры.

С приветственным словом к участникам конференции обратился глава Конаковского района Олег Лобановский. Он выступил с докладом о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. На ремонты, в первую очередь, капитальные, а также текущие ремонты, техническое оснащение и т.п. всего было потрачено более 76 миллионов рублей консолидированного бюджета, из них средств бюджета Конаковского района – более 31,5 миллиона рублей.



Особое внимание глава уделил реализуемой в регионе программе по капитальному ремонту общеобразовательных школ. Первой ласточкой стало участие в программе средней школы № 2 п. Новозавидовский. Конечно, чтобы отремонтировать все нуждающиеся в этом школы, нужен не один год. Проблемой является и сложность в поисках достойных подрядных ремонтных организаций. Олег Владимирович нацелил директоров школ на то, чтобы в рамках участия в программе были подготовлены проекты по капремонту учебных заведений. Также глава декларировал, что основным направлением работы администрации было и остается образование как сфера исполнения муниципальных бюджетных полномочий, в которое ежегодно вкладываются десятки миллионов бюджетных средств.



С докладом «Основные результаты деятельности и приоритетные направления развития муниципальной системы образования Конаковского района» выступил начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов. Директор Конаковской средней школы № 7 Ольга Булгакова рассказала о том, как в ее школе в прошедшем учебном году реализовался национальный проект «Успех каждого ребенка», а заведующий детским садом № 11 Црр «Сказка» Мария Трофимова выступила с докладом «Взаимодействие с родителями – ключ к эффективной реализации программы воспитания».

С докладами выступили председатель Конаковской районной профсоюзной организации работников образования Виктор Колпаков и директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров. А затем по итогам работы за прошлый учебный год, в том числе и в период проведения экзаменационной кампании, были награждены лучшие учителя. Итак...

Почетная грамота министерства образования Тверской области за высокий уровень организации работы пункта проведения ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вручена учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г. Конаково И.В.Мельниковой (руководителю пункта проведения ЕГЭ), учителю иностранного языка МБОУ СОШ № 6 г. Конаково С.С.Ламбину (техническому специалисту пункта проведения ЕГЭ) и техническому специалисту информационного центра МБОУ СОШ № 8 г. Конаково Н.Н.Белякову.

За многолетний добросовестный труд в системе образования и достигнутые успехи в профессиональной деятельности Почетной грамотой регионального министерства образования наградили директора МБОУ ООШ д. Старое Мелково Л.А.Шаболину (за высокие достигнутые результаты в обучении учащихся: результаты ЕГЭ 100 баллов), учителя иностранного языка МБОУ СОШ № 2 п. Редкино Н.Г.Романенко, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 п. Редкино И.В.Белякову.

За личный вклад в физическое воспитание подрастающего поколения и приобщение детей к здоровому образу жизни и в связи с юбилеем Почетные грамоты министерства также вручены тренеру-преподавателю по баскетболу МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» С.С.Березникову и тренеру той же спортшколы по плаванию Т.В.Крыловой.

Почетная грамота главы Конаковского района за высокий уровень организации работы пункта проведения ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и высокие результаты в обучении школьников вручены учителю физической культуры МБОУ СОШ № 8 г. Конаково М.Г.Елизаровой (помощнику руководителя пункта проведения ЕГЭ) и педагогу-психологу МБОУ СОШ № 8 г. Конаково Е.В.Чижовой (техническому специалисту пункта проведения ЕГЭ).

За высокий уровень организации работы пункта проведения Основного государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и высокие результаты в обучении школьников Почетная грамота главы также вручена учителю математики МБОУ СОШ № 7 г. Конаково С.А.Журавлевой (руководителю пункта проведения ОГЭ). За высокие достигнутые результаты в обучении учащихся (результаты ЕГЭ 95-98 баллов) Почетная грамота главы вручена учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ п. Радченко О.Ю.Михайловой, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 г. Конаково С.В.Мельниковой, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7 г. Конаково К.А.Газарян (за организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей), начальнику лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ д. Мокшино Е.В.Тихоновой и начальнику лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 8 г. Конаково Т.А.Сычевой.

За большую творческую работу по организации и проведению районных конкурсов и фестивалей различной направленности в очной и дистанционной формах, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья Почетной грамотой главы района отмечены директор МБУ ДО «ЦВР» г. Конаково С.А.Капатурина, а за многолетний, плодотворный и добросовестный труд в воспитании подрастающего поколения и в связи с юбилеем – учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора С.Н.Кладова.

Благодарственное письмо главы Конаковского района за организацию качественного многократного подвоза обучающихся в пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вручены водителю школьного автобуса МБОУ СОШ с. Городня Б.А.Молчанову, за высокие достигнутые результаты в обучении учащихся (результаты ЕГЭ 95-98 баллов) – учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 п. Редкино Л.Р.Ермолаевой, за высокий уровень организации работы пункта проведения ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и высокие результаты в обучении школьников – учителю немецкого языка МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, организатору в аудитории пункта проведения ЕГЭ М.В.Резниченко, за организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей – начальнику лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ д. Вахонино Н.Н.Ивановой и начальнику лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ гимназия № 5 г. Конаково М.А.Игошевой.

Грамотой управления образования администрации Конаковского района награждены: за организацию работы отряда юных инспекторов движения и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - учитель ИЗО МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский Е.А.Никифорова, за добросовестный труд и значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения - учитель технологии МБОУ гимназия № 5 г. Конаково Е.Б.Грушина, учитель начальных классов МБОУ гимназия № 5 г. Конаково Е.Н.Телегина, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 5 г. Конаково А.А.Файрушина и воспитатель группы продленного дня МБОУ гимназия № 5 г. Конаково В.П.Андреева.

Грамота управления образования вручена: за межведомственное сотрудничество, за большую творческую разноплановую работу с воспитанниками лагерей с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную кампанию 2021 года - директору ГДК им. Воровского О.Н.Глотовой, заведующему Конаковским краеведческим музеем Е.Ю.Ворониной и инспектору по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Т.Н.Кокоревой.

Грамоты управления образования за высокие достигнутые результаты в обучении учащихся (результаты ЕГЭ 95-98 баллов) вручены учителю химии МБОУ СОШ № 3 г. Конаково Н.В.Железновой, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье И.А.Клиновой, учителю русского языка и литературы МБОУ гимназия № 5 г. Конаково О.Н.Чабанюк, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский Е.Н.Тимониной. За организацию работы с воспитанниками лагеря с дневным пребыванием детей «Планета вытворяшек» при МБУ ДО «ЦВР» г. Конаково, за организацию мастер-классов и творческой мастерской – педагогу дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР» г. Конаково Т.Р.Беляковой, за эффективный труд и личный вклад в развитие системы образования Конаковского района - учителю математики МБОУ СОШ № 3 г. Конаково Н.А.Галкиной, за организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей – начальнику лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье М.С.Бугаевой. Также грамота управления образования администрации Конаковского района за многолетний добросовестный труд в системе образования Конаковского района вручена заведующему МБДОУ детский сад № 7 г. Конаково Н.И.Соколовой.

Не остался без награды и глава района. Дружными аплодисментами участники конференции встретили слова поздравления Благочинного Конаковского округа Петра Дубяго, которые он высказал главе района Олегу Лобановскому в связи с его 60-летием. По благословению Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в знак признательности за плодотворное взаимодействие с Тверской епархией юбиляру вручена Архиерейская грамота Тверской митрополии. Олег Лобановский также удостоен медали святителя Симеона Тверского III степени.

Подготовил Максим МАЛАХОВ. Фото автора.