КАК ШИРОК НАШ КРУГ ДРУЗЕЙ

В сельском поселении «Завидово» в прошедшую субботу впервые прошел межпоселенческий творческий фестиваль «В кругу друзей», организованный МБУ «Досуговый центр д. Мокшино». О нем рассказ нашего корреспондента.

Площадь перед досуговым центром в этот субботний день была полна людей. С погодой повезло: не столь уже жаркое августовское солнышко мягко грело, настраивая на предосенний лад. Да, конец лета – это всегда немножечко грустно.

Фестивальная надувная сцена была оборудована прямо перед зданием досугового центра. Импровизированный зрительный зал под открытым небом заполнили жители всех возрастов, приехало на фестиваль и немало гостей из окрестных поселений.



С приветствием к участникам и зрителям обратился глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин. Он сказал, что Мокшино всегда славилось гостеприимством, и этот фестиваль, который впервые проводится в поселении, призван и в дальнейшем собирать на своей площадке всех лучших и самых разнообразных самодеятельных артистов и творческие коллективы.

С приветствием также обратилась заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Она отметила, что в Конаковском районе немало прекрасных творческих коллективов и солистов, прославляющих район далеко за его пределами, занимающих призовые места на фестивалях и конкурсах всероссийского уровня.

С теплым напутствием и благословением участников фестиваля выступил Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. «Старинное русское село Завидово стояло и стоит на главном пути меж двух столиц, и оно всегда славилось тем, что в него приезжали самые разные гости, в том числе и широко известные. Традиции продолжаются, и это замечательно», - сказал он.

Всего на фестивале было заявлено около 60 номеров различных жанров. И каждый из них был по-своему интересен, подчас уникален. Свои творческие коллективы представили многие дома культуры и досуговые центры района.



Фестиваль начался с дефиле барабанщиц – визитной карточки ГДК им. Воровского г. Конаково. В этот день городской Дворец культуры представил свои лучшие номера. Это балетная студия «Арабеск» Надежды Халатовой, народный ансамбль «Родничок», шоу-балет «Бьютис», Лиля Аксюкова, солистки Елена Коняхина и Ирина Тагай. Районный ДК «Современник» представляли талантливые воспитанники детского театра «Теремок» Ольги Бардаковой, это Аня Липатова и Сергей Октябрьский.

Хозяева сцены из Мокшино также порадовали разнообразием. Очень юная пара Кристина и Костя Голушко спели песню про воздушные шарики. Дух захватывало от акробатического номера «Нежность» в исполнении не менее юной Ксении Виноградовой. А Арина Ауманн исполнила номер «Русская красавица». Песню «Башмачки» исполнил детский ансамбль «Завидовские зори». И, конечно, порадовал всех ансамбль русской песни «Каравай». Елизавета Тупицына исполнила песню «Хохлома», вокальный ансамбль «Карамельки» - песню «Дискотека».

Не отставали артисты и других поселений района. Творческий коллектив Дмитровогорского сельского Дома культуры представил вокальный ансамбль «Фантазия» (рук. Нина Юдина), танцевальный коллектив «Конфетти» (рук. Марина Назарова), вокальный дуэт Мерита Повольских и Виктор Ермолов, солист Дмитрий Юдин (муз. руководитель Нина Юдина) и художницу Лидию Карпову (ее работы участвовали в выставке, которая развернулась в фойе самого досугового центра).

Душевно выступил гармонист Игорь Иванов из села Юрьево-Девичье. Он пел и сольно, и в составе дуэта «Вдохновение» (Людмила Дмитриева и Елена Спирина). С восторгом принимали солиста Бориса Кейлю из села Селихово. Новозавидовский ДК представил свою гордость - ансамбль восточного танца «Джаваир», а также солиста Анатолия Беркиса. Старинное русское село Завидово, которое находится на территории сельского поселения с одноименным названием, порадовало ансамблем русской казачьей песни «Околица» и детским вокальным коллективом «Фантазеры». Из поселка Изоплит на фестиваль прибыли Софья Галкина и Елена Гусева, а также Надежда Подгурская и Николай Трунтов. Вахонинский СДК представил хореографический ансамбль «Браво». И всех буквально «порвали» участники образцовой школы танца «Fashion» из села Городня. Для многих их выступление стало настоящим откровением. Ведь не у всех в районе еще есть возможность наслаждаться творчеством наших прославленных коллективов вживую. Так, может быть, сделать подобные фестивали выездными?

Все участники праздника награждены дипломами и памятными кубками. А организаторы говорят «спасибо» всем участникам первого межпоселенческого фестиваля «В кругу друзей». Ведь коллектив Мокшинского досугового центра очень старался провести все на высшем уровне. «По отзывам участников и гостей нашего фестиваля понимаешь - наш фестиваль будет ежегодным при вашем участии и поддержке, уважаемые наши друзья!», - сказала после окончания фестиваля директор центра Татьяна Вересова.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.