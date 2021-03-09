БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В город Конаково прибыли 50 новых

современных контейнеров для сбора мусора.



В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. 31 августа в город Конаково прибыли 50 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Первые из них установили на улице Строителей, затем поэтапно обновят сломанные контейнеры по всему городу.

Всего же в муниципалитет, по данным ООО «ТСАХ», должно поступить свыше 400 новых контейнеров. Объем каждой из мобильных емкостей, изготовленных из термостойкого зеленого пластика, составляет 1,1 куб. м. Все они имеют крышки и приспособлены, в том числе, для механизированной выгрузки отходов. Новые контейнеры легче своих предшественников, что позволяет меньше времени тратить на погрузку.

Администрация Конаковского района продолжает работу по взаимодействию с ООО «ТСАХ» по приведению в порядок контейнерных площадок в городских и сельских поселениях Конаковского района.

А всего в Тверской области в этом году для муниципальных образований закупается более 3,5 тысячи новых контейнеров. 23 августа первая партия 8-кубовых бункеров доставлена в Бежецкий район. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья. Решением губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами.



Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Подготовила Анна РИХМАЙЕР.