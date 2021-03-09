ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 933 от 3 сентября 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве» военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта на службу в мобилизационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана – возраст до 42 лет,

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника – возраст до 52 лет,

- полковника, капитана 1 ранга - возраст до 57 лет, имеющих «А», «Б» категории годности.

При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем, кто находится в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 850 от 15 августа 2015 года.

Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому району по тел. 3-36-42 и 3-36-45.