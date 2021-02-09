Игорь Руденя проинспектировал ход работ по благоустройству набережной в Конаково

2 сентября Губернатор Игорь Руденя в Конаково ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Волги. Это проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В осмотре приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса: в этом году работы ведутся в шести городах - кроме Конаково также в Бежецке, Осташкове, Калязине, Торопце и Нелидово.

По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», – считает Игорь Руденя.

Набережная в Конаково входит в систему трех главных общественных пространств города, где проводятся региональные и городские праздники.

Там обустраиваются тротуары, велодорожки, установлены малые архитектурные формы, проведены работы по освещению и озеленению. Проектом предусматривается функциональное зонирование территории – создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон. Работы планируется завершить в сентябре этого года.

В 2021 году пять городов Тверской области признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они получат в следующем году гранты на благоустройство общественных пространств.

Это Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку

получили 10 проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области