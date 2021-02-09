Игорь Руденя на встрече с общественностью Конаковского района сообщил о дальнейшей газификации муниципалитета и обновлении учреждений здравоохранения

Актуальные вопросы развития Конаковского района 2 сентября Губернатор Игорь Руденя обсудил с главами сельских и городских поселений муниципалитета и с представителями общественности территории. В разговоре приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Одной из приоритетных задач для района Игорь Руденя назвал газификацию.

«Приняли решение сделать газификацию всей территории Конаковского района. Это будет серьезный проект. При этом с учетом большого числа дачников, приезжающих к вам в летний период, планируем выстроить работу таким образом, чтобы поручение Президента Владимира Путина о бесплатном подключении домовладений к газу выполнялось, в первую очередь, для местных жителей», – подчеркнул Игорь Руденя.

Еще одно значимое направление работы – модернизация первичного звена здравоохранения.

«Сегодня посетили поликлинику в Конаково, центральную районную больницу. Необходимо оказать содействие развитию медицинского учреждения. Несмотря на то, что здесь установлен новый компьютерный томограф, диагностическое оборудование, организация работы ЦРБ требует поддержки со стороны областного центра. Важно провести технологическое перевооружение», – сказал Губернатор.

В этом году начался капитальный ремонт Завидовской амбулатории. В областную программу модернизации первичного звена здравоохранения также включено строительство новой амбулатории в поселке Новозавидовский. Кроме того, Конаково подключат к Единому диспетчерскому центру для повышения качества работы скорой медицинской помощи.

Чтобы улучшить качество пассажирских перевозок, принято решение о внедрении в 2022 году на территории Конаковского района новой модели общественного транспорта.

Глава региона обратил внимание на необходимость более активного участия района в областных программах ремонта дорог, дворовых территорий, поддержки местных инициатив. Губернатор подчеркнул – важно и далее развивать промышленные предприятия, туристический сектор.

«У района замечательные перспективы и огромный потенциал, который уже реализуется. Если будут решаться задачи, поставленные Губернатором, то будет обеспечено и дальнейшее развитие территории. В первую очередь важны вопросы здоровья, будущего наших детей», – отметил Владимир Васильев.

На встрече от жителей прозвучало предложение продумать дальнейшее развитие дорожной сети в Конаково, чтобы разгрузить город от промышленных перевозок. При этом люди поблагодарили Губернатора за уже реализованный проект – ремонт дороги от федеральной трассы до районного центра.

Активисты города и района обратили внимание на такие значимые для территории вопросы как необходимость повышения качества льготного лекарственного обеспечения, приведение в порядок муниципальных учреждений образования и культуры, решение вопроса нехватки кадров в образовании, организация системы раздельного сбора мусора, поддержка малого и среднего бизнеса.

Все прозвучавшие вопросы поручено проработать областным ведомствам. В свою очередь, Губернатор предложил создать группу общественников в Конаковском районе и других муниципалитетах для сбора обращений жителей и дальнейшей их передачи в областное Правительство.

«Все обращения жителей будет учтены при формировании наших планов на 4-й квартал 2021-го и 2022 год, – прокомментировал итоги встречи Игорь Руденя. – Озвучены вопросы по здравоохранению, комфортной городской среде, есть запрос на развитие общественного транспорта. Идет активная работа с депутатами по этому и другим направлениям».

«Хотела бы отметить инициативность жителей. Иногда это были не вопросы, а предложения по решению той или иной ситуации. К примеру, это инициатива жительницы, касающаяся сбора пластика, переработки и его утилизации. Также поддерживаю создание комфортных условий для маломобильных групп населения. Думаю, этого жители особенно ждут в связи с транспортной реформой», – отметила Юлия Саранова.

Пресс-служба Правительства Тверской области