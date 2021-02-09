В город Ржев Тверской области поставлены новые контейнеры для сбора мусора

В рамках формирования в Тверской области современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в Ржев доставлены 8 восьмикубовых контейнеров, которые будут установлены в микрорайонах города. Затем в муниципалитете будет поэтапно обновлён весь контейнерный парк.

Ожидается также поставка евроконтейнеров из термостойкого зелёного пластика объёмом 1,1 куб. м. Все они имеют крышки и приспособлены, в том числе, для механизированной выгрузки отходов. Современные контейнеры легче своих предшественников, что позволяет более оперативно убирать мусор – меньше времени будет уходить на их погрузку.

В Ржеве ведётся мониторинг состояния контейнерных площадок, сотрудники ООО «ТСАХ» оперативно реагируют на сигналы жителей.

«Только совместными усилиями можно решить вопросы по улучшению сбора и транспортировки ТКО. Мы пойдём по пути Твери, где около 80% контейнерных площадок оборудованы контейнерами разных цветов. Пока речь идёт о дуальной системе раздельного сбора мусора, когда отходы разделяются на две группы – перерабатываемые (синие контейнеры) и неперерабатываемые (зелёные контейнеры). Но прежде нам предстоит большая работа», - отметил глава города Ржева Роман Крылов.

Всего в Тверской области в этом году для муниципальных образований закупят более 3,5 тысячи новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора должны поставляться в районы Верхневолжья.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области был объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Соответствующий законопроект в августе был принят Законодательным Собранием региона.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. Транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил сможет информационная система «Кадастр отходов».

Также по инициативе Губернатора максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области