Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Конаковской ЦРБ

2 сентября Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Конаковский район посетил местную центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой регистратуры поликлиники, станции скорой медицинской помощи, кабинета компьютерной томографии.

Новый современный кабинет компьютерной томографии в Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию в феврале текущего года, до этого было отремонтировано помещение под его установку. С момента открытия здесь проведено уже более 4 тыс. исследований.

В ходе посещения специалисты учреждения поблагодарили главу региона за решение о замене лифта в Козловской городской больнице, которая входит в структуру Конаковской ЦРБ.

По словам медиков, лифт, который давно уже не работает, в больнице крайне необходим. В учреждении имеется паллиативное отделение, пациенты которого не могут самостоятельно передвигаться - поднимать их на второй и третий этажи приходится персоналу.

Просьба о замене лифта была озвучена сотрудницей лечебного учреждения Татьяной Каськовой на личном приёме граждан, который Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области 13 августа этого года.

На сегодняшний день в структуру Конаковской ЦРБ входят взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный и дневной стационары на 420 коек, молочная кухня. Лечебно-профилактическая сеть в районе представлена 12 обособленными структурными подразделениями и 4 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В поликлинике ЦРБ развёрнут прививочный пункт, где ведется вакцинация против коронавирусной инфекции. Он работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. В районе действует также мобильная прививочная бригада для иммунизации на предприятиях, в фельдшерско-акушерских пунктах, отдаленных деревнях.

Пресс-служба Правительства Тверской области