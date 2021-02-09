Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к мемориальному комплексу сержанту Васильковскому в Конаковском районе

2 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в деревне Рябинки Конаковского района возложил цветы к мемориальному комплексу сержанту Васильковскому. В церемонии приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, юнармейцы.

В годы Великой Отечественной войны, во время боев за Москву в ноябре - декабре 1941 года линия фронта проходила по территории Конаковского района вблизи Вахонинского сельского поселения.

6 декабря 1941 года здесь совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский, командир отделения 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. В бою за деревню Рябинки, несмотря на сильный огонь со стороны немцев, он подобрался к вражескому дзоту и собой закрыл огневую точку противника. Сержант посмертно награждён орденом Ленина. В городе Конаково есть улица, носящая имя героя.

В 1967 году у деревни Рябинки на месте подвига Васильковского был установлен обелиск с мемориальной доской. В 1985 году состоялось открытие мемориального комплекса памяти Вячеслава Васильковского и воинов 185-й стрелковой дивизии, погибших при защите конаковской земли.

В 2020 году проведена реставрация мемориала. При осмотре Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области