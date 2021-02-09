Губернатор Игорь Руденя высоко оценил реализацию в Редкино инвестиционного проекта в фармацевтической промышленности

2 сентября в поселке Редкино Конаковского района Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой ООО «ФармКонцепт», где производятся лекарственные препараты. В осмотре принял участие советник Президента РФ Владимир Васильев.

В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи между Правительством Тверской области и ООО «ФармКонцепт» было заключено соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по расширению и модернизации производства антибиотиков в регионе. Заявленный объем инвестиций – 830 млн рублей.

«Инвесторы выполняют свои обязательства, – отметил Игорь Руденя по итогам осмотра. – Сегодня увидели, как работает современное производство: оно отвечает мировым стандартам выпуска лекарственных препаратов. Важно, что на территории Тверской области есть такая компетенция в промышленности».

В рамках инвестпроекта модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций. Введено в эксплуатацию здание еще одного цеха, здесь идут пуско-наладочные работы на линии твердых лекарственных форм. Также созданы две современные лаборатории: контрольно-аналитическая и микробиологическая. Запуск цеха в полном объеме запланирован в марте 2022 года.

В 2022 году планируется расширить перечень выпускаемой продукции, начать строительство основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств. Сейчас ее поставляют из-за рубежа. Также будет создан складской комплекс площадью 2 тыс. квадратных метров.

Благодаря реализации инвестпроекта создается 140 рабочих мест. Сейчас же на предприятии работает свыше 130 специалистов.

Игорь Руденя пообщался с коллективом. Сотрудники интересовались решением актуальных вопросов. Один из них – необходимость ремонта дворовых территорий.

Игорь Руденя сообщил, что в регионе действует программа по благоустройству, в ней участвует и Конаковский район. Для приведения в порядок объектов в Редкино администрации муниципалитета следует сформировать заявку, и уже в 2022 году может быть дан старт работам.

Губернатор также рассказал о важном для региона направлении – развитии профессионального образования, подготовке востребованных в экономике кадров. Многие предприятия привлекают на практику студентов, трудоустраивают в летний период подростков. Игорь Руденя отметил, что рассматривается возможность увеличения компенсаций компаниям, которые привлекают в период каникул молодежь.

Также глава региона обсудил с сотрудниками вопросы строительства бассейна в Редкино, повышения качества питьевой воды, лекарственного обеспечения, поддержки семей с детьми.

ООО «ФармКонцепт», созданное в 2015 году, выпускает разный спектр препаратов, в том числе для лечения туберкулеза, коронавирусной инфекции. Ежегодно это порядка 12 млн флаконов лекарственных средств и около 50-60 млн таблеток и капсул. Медикаменты поставляются в учреждения страны и области.

Пресс-служба Правительства Тверской области