Жителей Твери приглашают на единый день записи в спортивные школы

5 сентября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери пройдёт единый день записи в спортивные школы. Мероприятие проводится Правительством Тверской области в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Родители смогут записать детей в спортивные учреждения дополнительного образования, познакомиться и проконсультироваться с тренерами, узнать условия индивидуального отбора в секции.

Площадка будет работать с 10:00 до 12:00. В этот день запланированы показательные выступления юных спортсменов.

Единый день записи в спортивные школы является традиционным для Тверской области. Он проводится в начале учебного года, когда школьники и их родители планируют дополнительные занятия. Ежегодно участниками мероприятия становятся до 500 человек.

Задачи по приобщению детей, молодежи, жителей региона к спорту реализуются, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

В Тверской области по нацпроекту ведется установка площадок ГТО и открытых спорткомплексов. В 2021 году заявлено создание 24 плоскостных сооружения. Строятся гребные базы на Тверце и Волге, заработал тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино». Еще одним крупным объектом станет футбольный манеж в Твери.

Всего по национальному проекту в Тверской области введут около 300 новых спортивных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области