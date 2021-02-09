В Максатихе прошла углубленная диспансеризация пациентов после ковида

1 сентября в медицинских учреждениях Максатихи состоялась углубленная диспансеризация жителей, перенесших заболевание COVID-19. Обследование проводилось с участием мультидисциплинарной бригады специалистов из Твери, которые оказали местным коллегам методическую и практическую помощь, а также провели консультации пациентов очень высокого риска, имеющих несколько сопутствующих заболеваний.

Диспансеризация проходила в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализ крови, анализ крови на особый показатель свертываемости - Д-димер, помогающий оценить риск тромбоза, измерение сатурации – насыщения крови кислородом, спирометрия, тест с шестиминутной ходьбой, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию лёгких, УЗИ сердца, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Врач-кардиолог областной клинической больницы Дмитрий Попов отметил, что углубленная диспансеризация направлена на выявление изменений в работе органов и систем и призвана предотвратить развитие осложнений у переболевших ковидом. Опасен не только сам вирус, но и его последствия, предупреждает врач. Эта инфекция очень коварна и часто повреждает различные органы уже после выздоровления.

«После перенесённой инфекции у людей чаще всего диагностируют аритмию, дыхательную недостаточность, нарушение обмена веществ и другие осложнения. Причём, эти проблемы проявляются даже у тех, кто перенёс коронавирус в легкой форме. Постковидный синдром может проявляться в течение многих месяцев у людей всех возрастов. Никогда не знаешь, как аукнется перенесенное заболевание, поэтому потребность в диспансеризации – норма, необходимая для каждого человека. Это поможет своевременно выявить группы пациентов высокого риска и взять их под медицинское наблюдение», – отмечает Дмитрий Попов.

Напомним, накануне в региональном штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось экспертное обсуждение организации углубленной диспансеризации населения и реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией. В дискуссии принимали участие руководитель тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, советник губернатора Тверской области Наталья Соколова и другие эксперты.

По словам Натальи Соколовой, от коронавирусной инфекции особенно страдают пациенты, имеющие сопутствующую патологию – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, патологию желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Юлия Саранова отметила, что программа углубленной диспансеризации и реабилитации требует новых форм работы медицинских учреждений.

«Сейчас, несмотря на огромную нагрузку, врачи не ждут, когда люди найдут возможность на перекладных добраться до города, чтобы попасть на прием к специалистам, – они сами, в составе мобильных бригад, выезжают к ним. Главная задача, которая сейчас стоит перед нами, – создание действенной системы диспансеризации. Приоритет очевиден, он – в сохранении здоровья людей», – сказала Юлия Саранова.

Один из проектов для организации послековидной реабилитации в Тверской области был предложен советником Президента России Владимиром Васильевым. В Твери проходят восстановительные тренировки в спортивных центрах и на свежем воздухе с участием медиков и опытных фитнесс-инструкторов. Параллельно партия совместно с правительством страны приступила к разработке большой федеральной программы медицинской реабилитации, которую планируется запустить с 2022 года.

«Перед нашей партией Президент поставил задачу по модернизации всей системы здравоохранения, — сообщил Владимир Васильев, — это потребует принятия новых законов, которые будут регулировать доступность получения медпомощи, в том числе в период повышенной нагрузки на систему здравоохранения. Нужно адаптировать к современным вызовам программу подготовки медицинских кадров. Потребуется серьезная экспертная оценка того, что нужно менять в системе оказания медицинской помощи населению. Но уже сейчас нужно обеспечить медицинскую реабилитацию и углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом, вне зависимости от места проживания людей», – считает Владимир Васильев.

Мероприятия по проведению углубленной диспансеризации в учреждениях здравоохранения находятся на постоянном контроле Правительства Тверской области. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки. Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи.