Тверские компании заключили контракты на поставку продукции деревообработки в Объединенные Арабские Эмираты

Две тверские компании заключили экспортные контракты на поставку продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Это производители детской мебели ООО «Инканто-А» и стройматериалов ООО «Ржевдорс». Такие результаты достигнуты благодаря участию предприятий в выставке «Dubai Woodshow 2021», которая проходила в марте этого года.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

Компания «Инканто-А» заключила контракт с Baby kish General Trading LLC – одним из дистрибьюторов ведущих мировых брендов детских товаров в Дубае. Теперь детские кроватки из Твери будут представлены в Эмиратах, в частности, в The Dubai Mall – самом большом молле в мире.

Рынок Объединенных Арабских Эмиратов является перспективным и для «Ржевдорса». По итогам выставки «Dubai Woodshow 2021» выявлен большой спрос на межкомнатные двери. Сразу несколько организаций из г. Дубай заинтересовались продукцией предприятия. В процессе переговоров достигнута договоренность о заключении контракта между ООО «Ржевдорс» и Al Zahiah Kitchen Equipment на поставку российской продукции. Al Zahiah Kitchen Equipment LLC является одним из дистрибьюторов строительных материалов в ОАЭ.

В Верхневолжье последовательно наращивается экспортный потенциал, в том числе при участии Центра поддержки экспорта Тверской области.

За последние 9 месяцев Центр оказал 338 услуг 148 предприятиям региона, организовал их участие в пяти выставках в Российской Федерации и за рубежом. При поддержке Центра заключено более 20 контрактов на сумму свыше 8,5 млн долл. США.

Пресс-служба Правительства Тверской области